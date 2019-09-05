Фигурант дела о сбитии МН17 Цемах вернется на оккупированный Донбасс - прокурор (видео)

Не исключено, что он сбежит, будет скрываться от следствия, подчеркнул прокурор.

Наемник боевиков, которого подозревают в причастности к крушению малайзийского боинга рейса MH17 на Донбассе, Владимир Цемах вернется на неподконтрольную Украине территорию по месту регистрации.

Об этом сообщил Hromadske прокурор Олег Пересада.

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«Не исключено, что он убежит, будет скрываться от следствия. Прокуратура возражала против удовлетворения ходатайства адвоката Цемаха, ведь установлены не все соучастники», — отметил прокурор.

На вопрос, может ли Украина выдать России Цемаха в рамках обмена заключенных, прокурор ответил: «Вопрос обмена политический, не в моей компетенции».

Прокурор Олег Пересада: "Цемах возвращается на неподконтрольную Украине территорию по месту регистрации. Не исключено, что он сбежит, будет скрываться от следствия. Вопрос обмена политическое, не в моей компетенции" pic.twitter.com/w5jZyab3uY — hromadske (@HromadskeUA) September 5, 2019

Как сообщал УНИАН, 5 сентября киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Владимира Цемаха под личное обязательство.

Ранее по ряду неофициальных источников появилась информация о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной не осуществляется из-за требования Москвы отдать им Цемаха. В частности об этом заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров. Основатель группы волонтеров-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс также выразил опасения, что Украина может выдать России «ключевого свидетеля» по делу о MH17. Однако официально эту информацию никто не подтверждает.

Правоохранители Нидерландов заявили о желании допросить Цемаха, а Евродепутаты призвали Зеленского не отдавать его России. Боевик может стать свидетелем или подозреваемым по делу о крушении MH17. В Украине официально Цемаху выдвинули стандартное для боевиков обвинение — «участие в террористической организации», статья 258-3 Уголовного кодекса.

О задержании в конце июня 2019 года Службой безопасности Украины Владимира Цемаха сообщила российская служба ВВС со ссылкой на дочь и адвоката задержанного. Боевика якобы схватили в оккупированном Снежном и переправили на подконтрольную Украине территорию.

В 2015 году в интервью Цемах сам рассказал, как его люди сбивали украинские военные самолеты и о том, как он прятал «Бук», из которого, по данным журналистов-расследователей Bellingcat, был сбит Боинг.