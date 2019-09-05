Важного фигуранта дела МН17 Цемаха можно выдать России только при одном условии – генерал

Генерал считает, что Россия оказывает давление на президента Украины с целью забрать важного свидетеля в деле МН17.

Украине можно согласиться на передачу России бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов "ДНР" Владимира Цемаха только после совершения всех необходимых процессуальных действий.

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Именно отказ выдавать Цемаха стал препятствием большого обмена пленными между Россией и Украиной. Такое мнение выразил экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, передает «Обозреватель».

Он признал: как один из свидетелей по делу о сбитом над Донбассом "Боинге", Цемах "важен для россиян", прежде всего, как потенциальный участник будущего судебного процесса.

Чтобы получить его, "совершается давление на нашего президента", – отметил генерал.

В то же время он заявил, что допускает возможность передачи Цемаха России, но только при условии проведения всех процессуальных действий. "Нужно провести допросы, взять показания, все документально зафиксировать, а потом обменять", – сказал он.

Романенко отметил: допросы должны проводиться с участием международных представителей, в частности главной пострадавшей стороны – Нидерландов, – так же, как это было, когда сам генерал давал показания в отношении сбитого "Боинга" как эксперт по ПВО. "Тогда я давал показания в присутствии представителя Нидерландов и Австралии", – сообщил он.