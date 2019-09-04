Кабмин определил своего представителя в Верховной Раде

Интересы правительства в парламенте будет представлять депутат Ирина Верещук.

Кабинет министров Украины определил народного депутата от "Слуги народа" Ирину Верещук постоянным представителем правительства в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил во время брифинга после заседания правительства.

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"Назначили народного депутата, которая будет представлять интересы правительства в новом парламенте", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в течение недели правительственное здание сделают "максимально открытым". По его словам, в здании правительства уже убрали перегородки между этажами, которые там были раньше, и теперь можно свободно кататься на самокате".