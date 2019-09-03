NRC Handelsblad: В Нидерландах просят Украину не отдавать России подозреваемого в деле MH17

Боевика Владимира Цемаха могут передать Москве в обмен на украинских политических заключенных.

Прокуратура Нидерландов убедительно призывает Украину не допустить передачу России подозреваемого в деле об уничтожении рейса MH17. По словам председателя Международной следственной группы (JIT) Фреда Вестербеке, чрезвычайно важно, чтобы командир пророссийских боевиков Владимир Цемах «остался доступным для дальнейшего расследования».

Об этом сообщает NRC Handelsblad, напоминая, что российские и украинские СМИ сообщали о том, что Цемах стал препятствием для обмена между Киевом и Москвой, переговоры о котором продолжались в течение нескольких недель. Главарь боевиков, который имеет украинское гражданство, командовал системой ПВО в Снежном.

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Именно здесь была запущена роковая ракета из установки «Бук» 17 июля 2014 года. В прошлом июне украинские спецслужбы схватили Цемаха на подконтрольной российским силам территории. Видео за 2015 год свидетельствует, что он был причастен к транспортировке системы «Бук» из России.

Теперь боевика называют «главным свидетелем» в расследовании обстоятельств уничтожения MH17. Теперь председатель JIT Фред Вестербеке направил письмо Генеральной прокуратуре Украины. В нем нидерландский следователь написал, что на основании информации, которая стала доступной недавно, нидерландская прокуратура теперь считает Цемаха «подозреваемым».

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В Украине не ответили на письмо Вестербеке. Представитель Генпрокуратуры подчеркнул, что Цемах находится в украинской тюрьме по обвинениям в украинском деле. Его задержали не за участие в уничтожении MH17, а за то, что он воевал против Украины на стороне России. Поэтому Киев имеет полное право решать, менять его или нет.