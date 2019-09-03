Меркель пригласила Гончарука в Берлин

Германия заинтересована в дальнейшем углублении двусторонних экономических отношений с Украиной.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Алексея Гончарука с назначением на должность премьер-министра Украины и предложила ему приехать с визитом в Берлин.

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Об этом со ссылкой на сайт правительства Германии сообщает «Европейская правда».

"Германия хочет работать в тесном диалоге по многим вызовам, которые стоят перед Украиной. Цель остается в том, чтобы Украина сформировала свое собственное будущее с суверенитетом и полной территориальной целостностью", - говорится в опубликованном на сайте письме Меркель.

Канцлер отметила, что Германия заинтересована в дальнейшем углублении двусторонних экономических отношений с Украиной.

"Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с вами в этой области. Я была бы очень рада приветствовать вас в ближайшее время в Берлине", - подытожила она.

Напомним, накануне министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прибыл в Берлин для переговоров относительно предстоящей встречи в «нормандском формате» на высшем уровне.