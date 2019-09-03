Стефанчук анонсировал внесение в ВР законопроекта о снятии неприкосновенности с президента
На следующей пленарной неделе Верховная Рада рассмотрит законопроект о процедуре импичмента президента Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.
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Он заявил: «Этот вопрос мы вносим буквально уже на следующую неделю, один из первых законов - закон об иммунитете, поскольку это процедура, которая дает возможность привлечения к ответственности президента Украины».
Как сообщал УНИАН, 29 августа в Верховной Раде был зарегистрирован как неотложный проект закона № 1012 «Об особой процедуру устранения президента Украины с поста (импичмент)».
Инициатором законопроекта является президент Украины Владимир Зеленский.
Законопроектом предусматривается возможность устранения президента Украины с поста в порядке импичмента в случае совершения им «государственной измены или иного преступления».
Напомним, сегодня, 3 сентября, Верховная Рада Украины 373 голосами народных депутатов отменила депутатскую неприкосновенность.