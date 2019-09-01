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Зеленский: в ВР уже зарегистрированы 74 законопроекта, которые помогут наконец побороть коррупцию

23:37, 01 сентября 2019
Политика
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Зеленский заявил о настроенности побороть коррупцию в Украине / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время встречи с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве.

По его словам, три дня назад начала работу новая Верховная Рада Украины. «Мы в первый же день зарегистрировали около 74 законопроектов, которые помогут реформировать Украину, которые помогут не только бороться, но победить коррупцию в конце-концов», - сказал он.

Зеленский напомнил, что 5 сентября начнет работу Высший антикоррупционный суд. «Мы перезапускаем наши остальные антикоррупционные органы, сменили главу СБУ, сейчас у нас, наконец, новый генеральный прокурор и новое молодое правительство ... мы действительно настроены победить, побороть коррупцию, настроены дать возможность бизнесу, экономике действительно развиваться в Украине», - отметил глава государства.

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Теги: #реформы#Владимир Зеленский