Зеленский верит, что на Донбассе скоро будет мир

Президент поблагодарил граждан, которые защищают Украину, и власти США за оказанную помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что он верит, что на Донбассе скоро будет мир, и он вместе с командой все для этого делает.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время встречи с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве.

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«Мы, украинцы, действительно, понимаем, что такое трагедия. Как и Польша, Украина была оккупирована во время Второй мировой войны. Очень много наших близких и родных, которые погибли на войне», - заявил он.

По его словам, Вторая мировая война является великой всемирной трагедией. «Мы это сейчас очень чувствуем, особенно, когда у нас идет война на Донбассе, когда у нас ежедневно гибнут наши ребята, наши украинские военные», - подчеркнул он.

Президент поблагодарил граждан, которые защищают Украину.

«Хотел бы вам лично (Майку Пенсу - УНИАН) и США, и президента, и правительство поблагодарить за ту помощь - и финансовую, и военную, которую вы оказываете для Украины», - добавил он.

«Но мы верим, что скоро будет мир, и все для этого делаем», - подчеркнул глава Украинского государства.