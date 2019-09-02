Президент Польши: недавно мы увидели возвращение империалистических тенденций в Европе

Президент Польши напомнил об агрессии и последних нападениях России на соседние страны.

Президент Польши Анджей Дуда во время торжеств в столице Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны раскритиковал «империалистические тенденции» России.

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«Недавно мы увидели даже возвращение империалистических тенденций в Европе, попытки менять границы силой, нападения на другие государства, захват территорий, порабощение граждан», – сказал Дуда, передает "Радио Свобода".

Он не назвал Россию по имени, но ясно дал знать, кого имеет в виду, вспомнив военные действия Москвы против Грузии в 2008 году и против Украины в 2014-м, которые, по его словам, изменили границы.

«Закрывать на это глаза – не рецепт сохранения мира. Это простой путь, чтобы поощрить агрессивных личностей, простой путь, чтобы, по сути, согласиться с последующими нападениями», – подчеркнул Дуда.

«Это большой урок для нас: с такими действиями соглашаться нельзя. Необходимы санкции. Необходимы решительные действия. Мы должны показать, что на любую военную агрессию будет широкий ответ», – добавил президент Польши.

В памятных мероприятиях в Польше, которая стала первой жертвой Второй мировой войны, приняли участие ведущие руководители нескольких десятков стран, среди них и президент Украины Владимир Зеленский.