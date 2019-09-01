Зеленский обсудил с президентом Литвы движение Украины в Евросоюз
Президент Украины Владимир Зеленский заверил литовского коллегу Гитанаса Науседу в намерениях продолжать реформы в рамках евроинтеграции.
Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, встреча двух лидеров состоялась в рамках визита Зеленского в Варшаву для участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
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Отмечается, что собеседники обсудили движение Украины в Европейский Союз. Зеленский заверил, что руководство государства будет продолжать реформы в рамках евроинтеграции. «Мы выбрали этот курс и дальше будем делать реформы. Мы сделаем их не для Евросоюза, а для себя. Однако они совпадают с видением ЕС», – подчеркнул президент Украины.
Также, отметили в пресс-службе, лидеры стран положительно оценили экономическое и инвестиционное сотрудничество двух стран, а также подчеркнули важность углубления сотрудничества в этих отраслях.
Во время встречи были обсуждены вопросы активизации сотрудничества в области альтернативной энергетики.
В пресс-службе также проинформировали, что литовская сторона подтвердила подготовку к проведению Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится в 2020 году в Литве.
Участники встречи среди прочего обсудили вопросы мирного урегулирования конфликта на Донбассе, в частности в рамках «Нормандского формата».
Президент Литвы пригласил Зеленского в Вильнюс, в свою очередь глава Украинского государства призвал литовцев посетить инвестиционный форум в Мариуполе осенью этого года и принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса.