Зеленский обсудил с президентом Литвы движение Украины в Евросоюз

Президент Литвы пригласил Зеленского в Вильнюс.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил литовского коллегу Гитанаса Науседу в намерениях продолжать реформы в рамках евроинтеграции.

Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, встреча двух лидеров состоялась в рамках визита Зеленского в Варшаву для участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

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Отмечается, что собеседники обсудили движение Украины в Европейский Союз. Зеленский заверил, что руководство государства будет продолжать реформы в рамках евроинтеграции. «Мы выбрали этот курс и дальше будем делать реформы. Мы сделаем их не для Евросоюза, а для себя. Однако они совпадают с видением ЕС», – подчеркнул президент Украины.

Также, отметили в пресс-службе, лидеры стран положительно оценили экономическое и инвестиционное сотрудничество двух стран, а также подчеркнули важность углубления сотрудничества в этих отраслях.

Во время встречи были обсуждены вопросы активизации сотрудничества в области альтернативной энергетики.

В пресс-службе также проинформировали, что литовская сторона подтвердила подготовку к проведению Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится в 2020 году в Литве.

Участники встречи среди прочего обсудили вопросы мирного урегулирования конфликта на Донбассе, в частности в рамках «Нормандского формата».

Президент Литвы пригласил Зеленского в Вильнюс, в свою очередь глава Украинского государства призвал литовцев посетить инвестиционный форум в Мариуполе осенью этого года и принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса.