На Харьковщине обезвредили 11 боевиков с огромным арсеналом оружия (фото)

Об этом сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский в Facebook.

«Председатель спецслужбы Валентин Наливайченко доложил президенту Украины Петру Порошенко о том, что в результате специальной операции 12-13 апреля т.г. СБУ совместно с прокуратурой Харьковской области обезвредила крупную террористическую группу из одиннадцати (!) человек, которая причастна к совершению террористических актов в Харькове и области», - написал Лубкивский.

По его словам, боевики подозреваются в обстреле центрального офиса одного из коммерческих банков в июле и Харьковского областного военкомата в августе прошлого года, совершении взрыва возле офиса волонтерской организации в феврале и подрыве железнодорожной цистерны в апреле т.г.

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«Таким образом, удалось не только раскрыть ряд уже совершенных терактов и диверсий, но и предотвратить новые, которые готовились группой в Харькове и Харьковской области. Все задержанные являются гражданами Украины, 1968-1983 гг. р. Группа была хорошо организованной, с четким распределением ролей и обязанностей», - добавил Лубкивский.

По данным СБУ, координатором террористов был руководитель харьковской организации «Оплот» Евгений Жилин.

Также Лубкивский отметил, что «у членов группы изъят большой арсенал оружия и средства для совершения диверсий, в частности, гранатометы РПГ-7, реактивные огнеметы МРО-А, автоматы Калашникова, подствольные гранатометы, снайперская винтовка Драгунова, пистолеты, в том числе для бесшумной стрельбы, таймерные мины СПМ, диверсионная мина для подрыва и поджигания топлива из цистерн или повреждения наземных трубопроводов, гранаты, большое количество взрывчатого вещества «пластид» и патронов различного калибра для стрелкового оружия, средства инициирования подрыва, разнообразное саперное оборудование и холодное оружие. Все это было ввезено в Украину контрабандным путем».

Спецоперация СБУ в Харьковской области продолжается.