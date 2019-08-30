Неприкосновенность, новый премьер и правительство: первые решения обновленной Рады (видео)

Рада работала до поздней ночи и приняла много важных решений.

29 августа состоялось дебютное заседание новоизбранного парламента.

Лидера партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова избрали председателем парламента. 35-летнего Алексея Гончарука утвердили премьер-министром Украины. Также Рада проголосовала за новый состав правительства, в который вошли новые люди и обновленные министерства.

Депутаты выбрали нового генпрокурора, им стал Руслан Рябошапка. Также Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности, за проголосовали 363 депутата. Кроме того, за прогулы в Верховной Раде народных избранников будут лишать мандата. Президент внес в Раду законопроект об отсрочке штрафов за нерастаможенные «евробляхи».

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Также в сессионном зале традиционно не обошлось без курьезов. Некоторых избранников от «Слуги народа» фотографы застукали за провокационными смс-переписками. Депутат Лиза Богуцкая кому-то писала, что вроде как в декабре Порошенко готовит путч. А основатель клиники «Борис» Борис Радуцкий нецензурно написал о главе Минздрава Ульяне Супрун.

Насколько продуктивной и честной будет работа нового парламента, покажет время. Но уже сейчас можно сказать - по количеству новых лиц эта Рада точно войдет в историю.