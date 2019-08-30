Гончарук о реформах Супрун и Гриневич: Идея правильная, но надо проверить ее воплощение

Глава правительства пообещал в течение месяца предоставить планы по медицинской и образовательной реформам.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает медицинскую и образовательную реформы правильными, но новоназначенные министры проверят механизмы их имплементации.

Об этом он сказал на встрече с журналистами, сообщает "Украинская правда".

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Главу правительства, в частности, спросили, какие изменения и реформы предшественников он считает правильными и их нужно продолжать, а какие реформы требуют кардинальной перезагрузки.

"Медицинская реформа – это однозначно правильная история. Реформа образования, новая украинская школа – однозначно правильная история. Есть вопросы менеджмента, естественно. Идея правильная, но как они были воплощены мы сейчас посмотрим внутри министерств", – отметил Гончарук.

По его мнению, замысел относительно того, что "деньги ходят за пациентом" – очень правильные вещи и механизмы финансирования. К тому же, отметил Гончарук, это также стимулирует конкуренцию.

"Но насколько качественно происходила имплементация, как менеджерировалась эта история, мы посмотрим. Сейчас давать оценки не хочу. В этих сферах есть новые министры и, я думаю, что основываясь, в частности, на их оценках, наши планы относительно этих двух реформ вы получите очень быстро. Думаю, примерно через месяц", – добавил премьер.

Как сообщал УНИАН, на заседании 29 августа парламент назначил Зоряну Скалецкую (Черненко) министром здравоохранения вместо исполняющей обязанности главы Минздрава Ульяны Супрун, а министром образования – Анну Новосад на замену Лилии Гриневич.