"Креативно, вдумчиво, но принципиально": Пристайко рассказал, как Украина будет улучшать отношения с западными соседями

Также новый министр иностранных дел Вадим Пристайко назвал обнадеживающими первые контакты с руководством Беларуси.

Новоназначенный министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина будет креативно, вдумчиво, но принципиально искать пути улучшения отношений с Венгрией, Польшей и Румынией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время выступления перед голосованием в парламенте за его кандидатуру на должность главы МИД.

«Мы будем вдумчиво, креативно, но принципиально искать пути, которым мы можем восстановить круг друзей вокруг себя. В первую очередь это касается Венгрии, Польши, Румынии», - сказал Пристайко.

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Новоназначенный министр отметил, что Киев должен «внимательно следить» за тем, что происходит в Молдове и Грузии, так как эти страны входят в сферу непосредственных интересов Украины.

Кроме того, Пристайко назвал обнадеживающими первые контакты с белорусским руководством.

Также Пристайко отметил, что Украина продолжит сотрудничать с Литвой, Латвией и Эстонией.

«Прибалтийские государства остаются нашими друзьями, которые хорошо понимают все наши проблемы и готовы действовать совместно с нами», - добавил министр.