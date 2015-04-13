Европейский Суд по правам человека отложил на полгода рассмотрение иска Украины к РФ

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе суда.

Как отмечается, ЕСПЧ продлил до 25 сентября 2015 года время, отведенное российскому правительству для официального комментария относительно приемлемости жалоб Украины на действия РФ на Донбассе и в Крыму.

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Согласно регламенту суда, у России было время для подачи пояснений лишь до 25 марта. Однако за два дня до того, как истек этот срок, РФ попросила о его продлении на полгода.

Речь идет о пояснении российских властей по двум жалобам против России в ЕСПЧ, отметили в суде.

На данный момент рассмотрение дел по сути не производится - на основании ответов РФ должно быть принято решение о том, являются ли данные жалобы Киева приемлемыми для рассмотрения Страсбургским судом.

Первая, самая масштабная жалоба, была подана Киевом 13 марта, с тех пор многократно дополнялась.

От начала Украина обвиняла Россию в отношении действий в Крыму, впоследствии - также относительно агрессии на Донбассе.

Второй иск Украины против РФ было подано 13 июня, он касается похищения российскими властями и перевозки на территорию РФ трех групп детей-сирот и сопровождающих их взрослых.

В дополнение к двум межгосударственным жалобам, в этом же контексте, в настоящее время 526 индивидуальных жалоб находятся на рассмотрении суда.

Они были возбуждены в отношении как Украины, так и России (307 заявок), или исключительно против одного из этих государств (194 заявлений против Украины, и 25 против России).