ЕСПЧ затребовал у РФ информацию о состоянии Савченко, а летчицу призвал прекратить голодовку

Об этом в пятницу сообщает пресс-служба ЕСПЧ.

В сообщении отмечается, что 9 февраля ЕСПЧ получил запрос от Савченко по применению промежуточных мер в соответствии с правилом 39 Регламента суда, с целью указать российскому правительству немедленно освободить ее из-под стражи.

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”Савченко, которая голодает в течение более чем 60 дней, жалуется, среди прочего, о риске подвергнуться жестокому обращению в форме принудительного кормления. В решении не предоставлять промежуточные меры в соответствии с правилом 39, суд 10 февраля 2015 предложил госпоже Савченко положить конец голоданию и попросил правительство РФ предоставить фактическую информацию о ее ситуации”, - отмечает ЕСПЧ.

В сообщении указано, что заявлению Савченко против России (no. 50171/14), поданному в суд 14 июля 2014, было предоставлено приоритет. Савченко руководствуется статьей 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и статьей 6 (право на справедливое судебное разбирательство в разумный срок) Европейской конвенции по правам человека.