"Сегодня и завтра для нас едино": Арахамия рассказал, сколько продлится заседание Рады
Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прогнозирует, что заседание Верховной Рады будет продолжаться, пока депутаты не примут все запланированные решения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, состоится ли завтра заседание парламента.
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Арахамия заметил, что "сегодня и завтра для нас едино".
"Завтра" может быть только тогда, когда мы просто до 6-7 утра не сможем проголосовать все, что запланировали. Я считаю, что такого не надо допускать", - сказал он.
Также Арахамия не исключил, что следующее заседание фракции «Слуга народа» состоится в понедельник, 2 сентября.