Первый день нового парламента в лицах: большой фоторепортаж

Новоизбранные нардепы уже успели избрать руководство парламента и назначили нового премьер-министра.

29 августа 2019 года официально начала работу Верховная Рада Украины IX созыва, избранная на внеочередных выборах 21 июля 2019 года.

Рабочий день у новоизбранных депутатов начался с самого утра. Еще до торжественного заседания парламента нардепы, главным образом от правящей фракции "Слуга народа", возложили цветы к Стене памяти павших за Украину возле Михайловского собора по случаю Дня памяти защитников Украины, который в этом году отмечается впервые.

В 10:00 новоиспеченные народные избранники собрались в сессионном зале парламента для торжественного вступления в должность. Кажется, в Раде уже давно не было так много нардепов одновременно.

В парламент прибыл и президент Украины Владимир Зеленский, а также другие почетные гости. Среди них - бывшие президенты Украины, государственные чиновники, религиозные деятели, иностранные гости и другие.

Открывал Раду спикер предыдущего созыва Андрей Парубий, а присягу от имени всех депутатов по традиции зачитывал самый старший из нардепов - представитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юлий Иоффе.

На все это ушло около 20 минут, после чего новоизбранные депутаты разбежались подписывать документы о вступлении в должность и получать депутатские "корочки". За ними, кстати, образовались немалые очереди.

"Свеженькие" депутаты, после того как получили свои удостоверения, сразу принялись фотографироваться и позировать с ними.

После этого депутаты от председательствующей "Слуги народы" успели собраться на заседание фракции с президентом Украины Владимиром Зеленским, который решил дать им последние наставления перед тяжелой работой.

Вернулись в сессионный зал парламента нардепы около 13:00. Впрочем, и эта часть заседания прошла довольно быстро. За это время депутаты успели избрать временный президиум - аж 390 голосами с первой попытки.

Члены временного президиума Рады объявили о прекращении полномочий парламента восьмого созыва, а также назвали руководителей депутатских фракции в новоизбранной ВР.

После небольшого технического перерыва, связанного с перенастройкой депутатских карточек для голосования, народные избранники вернулись к работе.

В частности, депутаты проголосовали за новое руководство парламента. Спикером прогнозируемо стал лидер избирательного списка "Слуги народа" Дмитрий Разумков.

Компанию в президиуме парламента ему составят однопартиец Руслан Стефанчук в качестве первого заместителя председателя Рады и представительница "Батькивщины" Елена Кондратюк в качестве вице-спикера.

В целом на должность вице-спикера, кроме Кондратюк, предендували еще три кандидата - Мустафа Джемилев от "Европейской солидарности", Ирина Констанкевич от внефракционных депутатов и Нестор Шуфрич от "Оппозиционной платформы – За жизнь". Интересно, что за кандидатуру последнего большинство народных депутатов демонстративно проголосовали против.

Далее в Верховной Раде торжественно выступил президент Владимир Зеленский, который пообещал, что Рада этого созыва обязательно войдет в историю.

После вдохновляющего выступления главы государства, депутаты взялись за формирование правительства. Новым премьер-министром Украины стал 35-летний Алексей Гончарук, который на момент назначения на пост председателя правительства занимал должность заместителя руководителя Офиса президента Украины Зеленского.

Отметим, 29 августа народные депутаты решили работать до поздней ночи, в частности, пока не назначат всех членов нового правительства.