Кабмин Гройсмана продолжит исполнять полномочия до начала работы нового правительства

Гройсман на заседании парламента пожелал успехов новому составу правительства.

Председатель Подготовительной депутатской группы, народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Разумков заявил, что Кабинет министров, который сложил полномочия перед новоизбранной Верховной Радой, продолжает исполнять свои полномочия до начала работы новосформированного правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он объявил в сессионном зале парламента.

Разумков напомнил, что, согласно требованиям Конституции, Кабмин слагает полномочия перед новоизбранной ВР. Соответствующее заявление подается премьер-министром и объявляется на первом пленарном заседании нового парламента.

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Слово для заявления председательствующий на заседании Разумков предоставил премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

В своем выступлении Гройсман, в частности, отметил успехи в работе правительства в предыдущие годы и пожелал новой Верховной Раде постоянного чувства ответственности.

Гройсман также пожелал успехов новому составу Кабмина.

После выступления Гройсмана Разумков отметил, что, согласно Конституции, Кабмин, который сложил полномочия перед новоизбранной Верховной Радой, продолжает исполнять свои полномочия до начала работы новосформированного Кабинета министров.