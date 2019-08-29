Стало известно имя возможного министра энергетики

По словам Геруса, на должность министра энергетики будет предложен глава "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики" Алексей Оржель.

На должность министра энергетики и угольной промышленности будет предложен народный депутат от партии «Слуга народа», глава "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики" Алексей Оржель.

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Об этом журналистам сказал представитель президента в правительстве Андрей Герус.

«Мы поддержим, проголосуем (кандидатуру Оржеля - УНИАН)», - сказал Герус.

Справка УНИАН. Алексей Оржель прошел в парламент от партии "Слуга народа" по партийному списку.

С 2006 по 2014 год работал на разных должностях в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Он является главой "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики", а также руководителем сектора «Энергетика» Офиса эффективного регулирования (BRDO).