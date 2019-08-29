В «Слуге народа» назвали кандидатов на должности вице-премьера по евроинтеграции, министров иностранных дел и обороны

Народный депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко отметил, что внешнеполитический блок в правительстве будет наиболее сбалансированным в истории Украины.

В партии «Слуга народа» назвали кандидатов на должности вице-премьер-министра по европейской интеграции, министра иностранных дел и министра обороны.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщил народный депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко.

Он отметил, что внешнеполитический блок в правительстве будет наиболее сбалансированным в истории Украины.

По словам Яременко, вице-премьер-министром Украины по европейской интеграции планируется назначить представителя Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебу, главой МИД - заместителя руководителя Офиса президента Украины Вадима Пристайко.

Он также сообщил, что кандидатом на должность министра обороны Украины является Андрей Загороднюк.