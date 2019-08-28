Новый Кабмин и отмена неприкосновенности: стала известна повестка дня ВР в первый день работы

Завтра предполагается объявление премьер-министром Украины о сложении полномочий Кабинета министров Украины перед новоизбранной ВРУ.

Завтра Верховная Рада Украины IX созыва планирует рассмотреть вопрос о прекращении деятельности нынешнего правительства и избрании его нового состава.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании Подготовительной депутатской группы была утверждена повестка дня работы ВР на завтра.

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Согласно предоставленным журналистам материалам, завтра предполагается объявление премьер-министром Украины о сложении полномочий Кабинета министров Украины перед новоизбранной ВРУ.

Также предусмотрено рассмотрение вопроса о назначении премьер-министра, министра обороны, министра иностранных дел.

Также предусматривается формирование нового состава Кабинета министров Украины и утверждение руководящего состава комитетов ВРУ и предметов их ведания.

ВР также планирует рассмотреть вопрос об увольнении и назначении председателя СБУ.

Кроме того, предполагается рассмотрение вопроса о предоставлении согласия на увольнение с должности президентом Украины генерального прокурора и предоставлении согласия на назначение другой кандидатуры на эту должность.

Предполагается рассмотрение вопроса формирования фракций парламента, а также создания коалиции депутатских фракций в ВРУ.

Кроме того, предусматривается избрание председателя ВРУ, первого заместителя и заместителя председателя ВРУ, а также заслушивание внеочередного послания президента Украины о внутреннем и внешнем положении Украины.

Также предполагается рассмотрение проекта изменений к Конституции Украины в части отмены депутатской неприкосновенности (регистрационный номер 7203).