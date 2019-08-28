В "Слуге народа" обвинили Парубия в блокировании рассмотрения отмены неприкосновенности

Подготовительная депутатская группа поддержала рассмотрение законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности на завтрашнем заседании ВР.

В партии «Слуга народа» обвинили председателя Верховной Рады VIII созыва Андрея Парубия в блокировании рассмотрения законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Подготовительной депутатской группы заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

По его словам, именно по вине Парубия и председателя Комитета по вопросам правовой политики и правосудия Верховной Рады VIII созыва Руслана Князевича законопроект № 7203, которым вносятся изменения в Конституцию Украины, не внесен в перечень законопроектов, которые выносятся на рассмотрение ВР IX созыва.

«К большому сожалению, бывшая партия «БПП» возглавляла комитет, через который проходил законопроект № 7203, будучи инициатором этого законопроекта, а сегодня не включила его в переходные законопроекты, которые переходят на рассмотрение ВРУ IX созыва», - сказал он.

Также Стефанчук обратился к Парубию и Князевичу: «Давайте не будем играть в какие-то непонятные политические игры. Не может государство, которое требует отмены депутатской неприкосновенности, быть заложником одного депутата, который не ставит свою подпись и не включает этот проект в переходные...».

Он подчеркнул, что если Парубий и Князевич этого не сделают, то «мы найдем процедурные возможности и буду надеяться на поддержку других политических сил относительно внесения этого законопроекта (речь идет о внесении его в завтрашнюю повестку дня - УНИАН)».

Как известно, не все законопроекты, которые не рассмотрены в ВР предыдущего созыва, автоматически переносятся в ВРУ следующего созыва. Лишь отдельные законопроекты, определенные законодательством, включаются в перечень для возможного рассмотрения в парламенте следующего созыва.

Представитель аппарата ВРУ объяснил, что согласно законодательству, не нужно голосования в сессионном зале за включение данного законопроекта в повестку дня на завтра, а такое включение происходит автоматически. Но после этого все же на Подготовительной депутатской группе проголосовали за рассмотрение завтра на заседании для предварительного одобрения изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности.