Будущие нардепы не могут договориться о распределении должностей в комитетах - Стефанчук

Начало очередного заседания Подготовительной депутатской группы было запланировано на 12.00, однако перенесено на 18.00.

Перенос заседания Подготовительной депутатской группы связан с отсутствием договоренностей между фракциями о распределении должностей в комитетах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом новоизбранный народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук сообщил в комментарии журналистам.

Он отметил, что в одном старом советском фильме есть фраза о том, что "людей испортил квартирный вопрос".

По словам Стефанчук, это предложение можно перефразировать, что "вопрос как раз связан с должностями".

По его словам, "Слуга народа" как фракция большинства "честно заявила: мы забираем 60% своих должностей, а остальные, вы все как оппозиция, - делитесь. И начался раздел - кто-то по квотам, кто-то по профессионализму".

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Стефанчук сообщил, что проводятся межфракционные переговоры.

"Я искренне надеюсь, что мы уже очень близки к пониманию того, на что мы выйдем", - добавил он.

Стефанчук отказался называть какие-либо предложения от фракций, поскольку «боится сорвать» переговоры.

Как сообщал УНИАН, начало очередного заседания Подготовительной депутатской группы было запланировано на 12.00, однако перенесено на 18.00.

22 августа Стефанчук заявил, что "Слуга народа", согласно предложенным ими "математическим квотам", хочет председательствовать в 21 из 23 комитетов Верховной Рады.

26 августа Стефанчук сообщил, что в "Слуге народа" рассматривают возможность возглавить меньшее количество комитетов, чем они планировали ранее, взяв вместо этого в этих комитетах должности первого заместителя председателя комитета или секретаря.