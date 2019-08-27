Из-за оживленных дискуссий по руководящим должностям в Раде подготовительное заседание перенесли на вечер

Ранее начало заседания Подготовительной депутатской группы планировалось в 12:00.

Запланированное на 12:00 вторника, 27 августа, заседание подготовительной депутатской группы перенесли на 18:00.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом новоизбранный народный депутат от “Европейской солидарности” Артур Герасимов сообщил журналистам.

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“Из-за того, что идут постоянные очень конструктивные консультации между представителями всех фракций парламента и руководством Подготовительной группы, и эти консультации требуют дополнительного времени, сегодня рабочая группа состоится не в 12 часов, как перед этим объявлялось, а вечером - в 18 часов”, - сказал Герасимов.

По его словам, на заседании подгруппы по вопросам комитетов проходят постоянные консультации и обсуждение кандидатур.

Как сообщал УНИАН, 23 августа подготовительная депутатская группа утвердила перечень вопросов, за которые будет отвечать каждый из 23 комитетов Верховной Рады.