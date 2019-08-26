В партии Вакарчука объяснили причины задержки в формировании комитетов Рады

Были озвучены предложения от всех политических сил относительно своего представительства в комитетах, но в отношении руководящих должностей пока велось только предварительное обсуждение.

В партии “Голос” объяснили причины технической задержки формирования комитетов Верховной Рады Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам после заседания подгруппы Подготовительной депутатской группы сказал новоизбранный депутат от “Голоса” Ярослав Железняк.

“Сегодня продолжили обсуждать количественный состав комитетов. Были озвучены предложения от всех политических сил относительно своего представительства в комитетах”, - рассказал он.

Также, добавил Железняк, состоялось предварительное обсуждение предложений относительно руководящих должностей в комитетах. “Но это было скорее обсуждение, чем процесс принятия решений. Потому что не все политические силы сейчас подали свои кандидатуры. Из-за этого у нас есть техническая задержка с тем, чтобы сформировать уже количественный состав и руководящий состав комитетов”, - отметил представитель “Голоса”.

Как сообщал УНИАН, 22 августа новоизбранный депутат от "Слуги народа", координатор подгруппы подготовительной депутатской группы по вопросам комитетов Руслан Стефанчук заявил, что “Слуга народа”, в соответствии с предложенными ими “математическими квотами”, хочет председательствовать в 21 из 23 комитетов Верховной Рады, предложила создать подготовительная депутатская группа.

Сегодня, 26 августа, Стефанчук сообщил, что в “Слуге народа” рассматривают возможность возглавить меньшее количество комитетов, чем они это планировали раньше, взяв, однако, в этих комитетах должности первого заместителя председателя комитета, или же секретаря.