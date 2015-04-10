Порошенко отметил вклад одесситов в победу над нацизмом и значительный вклад в АТО



Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал в Одессе во время торжеств по случаю 71-й годовщины освобождения города от нацистских оккупантов.

Обращаясь к присутствующим в зале, глава государства отметил, что с сегодняшнего праздника начинается марафон памяти по случаю 70-летия завершения Второй мировой войны, который закончится празднованием Дня Победы 9 мая.

Президент особо подчеркнул вклад украинцев в Победу 1945 года.

«По подсчетам историков, около 6 миллионов украинцев воевали в рядах Красной армии. 2072 украинца заслужили звание Героя Советского Союза. Украинский летчик Иван Кожедуб, который сбил 64 немецких самолета, стал трижды Героем. Четыре оперативные стратегические объединения были названы «украинскими фронтами», - сказал Порошенко, отметив, что Украина наряду с Беларусью оказались, фактически, в центре событий войны 1941-1945 годов.

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«Свидетельством колоссального вклада украинцев в победу над фашизмом стало и признание Украины в 1945 году основательницей ООН наравне с другими государствами», - подчеркнул президент.

Глава государства назвал оскорбительными и шокирующими заявления нынешнего руководства РФ о том, что войну можно было бы выиграть и без Украины.

«Такие слова - то надругательство над памятью погибших воинов и издевательство над чувствами живых ветеранов. Не выиграли бы эту войну без украинцев - тут даже не о чем спорить! А вот о том, началась ли бы война, если бы в Кремле не подписали пакт Риббентропа-Молотова, можно было бы и поспорить», - подчеркнул Порошенко.

Особо отметил президент героизм одесситов, 14 из которых были удостоены звания Героя.

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«Память о том военном лихолетье ничем не стереть. Наши деды-прадеды из поколения сороковых отразили агрессию с Запада. И даже в страшных снах они не могли представить, что после семидесяти лет мира в жизни их внуков и правнуков война ворвется... с Востока», - сказал Порошенко.

«Чем, скажите, аншлюс Австрии 38-го года или оккупация Судетской области в 39-м отличаются от аннексии Крыма или попыток отторгнуть Донбасс в 2014-м?!», - спросил у присутствующих президент.

Вместе с тем глава государства отметил значительный вклад одесситов в антитеррористическую операцию на востоке Украины.

«Впервые за 70 лет мы с оружием в руках защищаем суверенитет и территориальную целостность государства от вражеских посягательств. Достойные славы своих героических предков одесситы встали на защиту Родины, исполняя свой святой долг в рядах Вооруженных сил Украины и других воинских формирований», - сказал президент.

Порошенко отметил личный состав оперативного командования «Юг», подразделения Военно-морских сил, воздушного командования «Юг», Национальной гвардии, офицеров и курсантов Военной академии. Одесские морские пограничники участвуют в охране морского участка границы возле Мариуполя. 59 лучших сыновей Одесской области отдали жизнь за свою украинскую Родину.

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Кроме того, президент особо отметил тот факт, что за год в Одессе сформировано мощное волонтерское движение в поддержку армии.

Глава государства обратился к присутствующим на русском языке.

«Я глубоко признателен Одессе и всем вам за ваш выбор в пользу единой Украины, за вашу верность своей стране, своему народу, своему гражданскому долгу», - сказал Порошенко.

По предложению президента все присутствующие минутой молчания почтили память погибших во время Второй мировой войны, в ходе антитеррористической операции, а также тех, чья жизнь трагически оборвалась 2 мая прошлого года.

Президент вручил государственные награды участникам освобождения Одессы, участникам АТО и волонтерам.