ГПУ проверяет причастность Фирташа и Левочкина к финансированию террористов

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на обращение члена фракции "Народный фронт" Игоря Алексеева и других народных депутатов, пишет Экономическая правда.

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В ведомстве сообщили, что в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту финансирования терроризма путем перечисления компанией "GDF Media Limited" 100 миллионов долларов США в пользу российского "Первого канала" в качестве платы за приобретение 29% акций телеканала "Интер" в рамках мнимого контракта по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.258-5 Уголовного кодекса.

Генпрокуратура также проверяет факт подделки подписи в доверенности от имени народного депутата Верховной Рады IV созыва Игоря Плужникова относительно отчуждения акций телеканала "Интер".

Досудебное расследование в указанных уголовных процессах осуществляется следственным отделом управления по расследованию коррупционных преступлений, совершенных служебными лицами, которые занимают особо ответственное положение, Главного управления надзора в уголовном производстве Генеральной прокуратуры.

Как сообщали СМИ, 80% компании "GDF Media Limited" принадлежит олигарху Дмитрию Фирташу, 20% - народному депутату от Оппозиционного блока Сергею Левочкину.