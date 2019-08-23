Обнародованы шесть кандидатур в состав Временного президиума первой сессии ВРУ

Временный президиум первой сессии Верховной Рады прекращает свою деятельность после избрания председателя ВР.

Обнародованы шесть кандидатур в члены Временного президиума первой сессии Верховной Рады Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, так, во временній президиум войдет лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков как председатель Подготовительной депутатской группы.

Также в нее войдет Руслан Стефанчук от партии «Слуга народа», Юлий Иоффе от партии «Оппозиционная платформа - За жизни», Андрей Кожемякин от партии «Батькивщина», Михаил Забродский от партии «Европейская солидарность», Ярослав Железняк от партии «Голос».

Как известно, Временный президиум первой сессии Верховной Рады прекращает свою деятельность после избрания председателя ВР.

Как сообщал УНИАН, первое заседание Верховной Рады 9-го созыва состоится 29 августа.