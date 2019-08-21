Герус не исключает присутствия в новом правительстве представителей предыдущего

Представитель президента в Кабмине считает, что необходимо поблагодарить действующее правительство за работу и принятые решения.

Представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус не исключает, что в новом составе правительства будут представители предыдущего.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам после заседания правительства в среду.

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"Надо подождать еще неделю-полторы, и мы будем все знать. Я вообще не исключаю ничего, все может быть", - сказал Герус, отвечая на вопрос СМИ.

В то же время он отметил, что необходимо поблагодарить действующее правительство за работу и принятые решения, а также выразил надежду, что следующий состав Кабмина будет работать еще эффективнее.

Как сообщал УНИАН, ранее Андрей Герус выразил уверенность, что Верховная Рада в первые же дни своей работы сформирует новую исполнительную власть. По его мнению, парламенту хватит двух дней для формирования нового Кабмина.