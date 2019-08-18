Герус о новом правительстве: сформируем за два дня

По словам Андрея Геруса, потенциальные кандидаты на посты премьера и министров уже определены.

Представитель президента в Кабинете министров Украины, а также новоизбранный народный депутат Андрей Герус уверен, что Верховная Рада в первые же дни своей работы сформирует новую исполнительную власть.

Об этом он сказал в интервью «Главкому».

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По мнению Геруса, Раде хватит двух дней для формирования нового Кабмина.

«Два дня работы нового парламента, думаю, достаточно», - отметил он. При этом Герус добавил, что пока не определился, где именно хочет работать - на должности министра или главы парламентского комитета по вопросам энергетики.

В то же время представитель президента в Кабмине заявил, что потенциальные кандидаты на посты премьера и министров уже определены.

«Есть кандидаты, но я не хочу называть фамилии, потому что это стимулирует слишком бурное обсуждение, а оно не всегда конструктивное», - подчеркнул Герус.

Как сообщал УНИАН, ранее в партии "Слуга народа" рассказали, что политсила имеет шорт-лист из четырех кандидатов на пост премьер-министра.