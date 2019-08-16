Прокуроры просят отправить Грымчака под стражу с залогом 12,5 миллионов гривень

Задержанному на взятке Грымчаку будут избирать меру пресечения в Чернигове.

Прокуратура в своем ходатайстве просить суд взять заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака под стражу с возможностью внесения залога в 12,5 млн грн.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщила его адвокат Татьяна Матяш.

Она рассказала, что уже получила ходатайство об избрании Грымчаку меры пресечения.

Меру пресечения будет избирать Деснянский районный суд Чернигова сегодня после 17.00.

Как сообщал УНИАН, 14 августа правоохранители задержали Грымчака и его помощника при получении 480 тыс. долларов взятки.

По данным следствия, в общем задержанные требовали от предпринимателя 1,1 млн долларов за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

15 августа Грымчаку и его помощнику было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса. "Эти лица путем обмана завладели чужим имуществом - денежными средствами - в особо крупном размере", - пояснили в НАБУ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.