Языковой скандал: давно не битый Шуфрич будет "принципиально" говорить в Раде, как ему удобно

"Русский язык не является иностранным в нашей стране", отмечает Шуфрич.

Народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" намерены выступать в Верховной Раде на том языке, на каком им удобно.

Об этом заявил на брифинге новоизбранный народный депутат от "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич, отвечая на вопрос УНИАН, почему он нарушает Регламент ВР, общаясь с журналистами на русском языке.

"Русский язык не является иностранным в нашей стране. Это язык, который прописан в 10 статье Конституции. Верховной Радой гарантируется право использовать любой язык, если об этом заранее уведомлен секретариат для обеспечения перевода. Народный депутат имеет право говорит на том языке, на котором ему удобно. А вопрос доведения этой информации другим депутатам на государственном языке должен быть обеспечен техническими службами секретариата Верховной Рады", – сказал Шуфрич на русском языке.

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По его словам, говорить на русском – это принципиальная позиция как его самого, так и депутатов от "ОПЗЖ".

"Это и принципиальная, и моя собственная инициатива, это своего рода наш протест в отношении того, что сегодня происходит в сфере использования русского, венгерского, румынского и других языков, возможность использования которых с принятием закона об украинском языке как государственного и закона об образовании существенно ограничена", – продолжил Шуфрич на русском языке.

После этого Шуфрич сказал что-то на венгерском языке и добавил, что в парламенте его будущая фракция будет выступать на том языке, на котором захочет. "Наша фракция в зале будет выступать на том языке, на котором удобно говорит народным депутатам", – подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 августа, на заседании Подготовительной депутатской группы новоизбранный народный депутат от "ОПЗЖ" Вадим Рабинович взял слово и начал говорить на русском языке. На это отреагировала новоизбранный народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко. "Я хочу напомнить уважаемому коллеге господину Рабиновичу, что у нас вступил в действие закон о языке, и мы просим Вас выступать на украинском языке во время работы нашей согласительной группы", – сказала она.

На это Рабинович заявил: "Я хочу ответить представителю "Блока Порошенко": в законах этого не сказано".

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков выразил надежду, что убедит русскоязычных депутатов выступать исключительно на украинском языке.

Напомним, 30 сентября 2014 года на крыльце здания Одесской ОГА произошла драка, после чего охрана Шуфрича, произведя предупредительные выстрелы и распылив слезоточивый газ, увезла депутата на машине. Пресс-служба Одесского регионального штаба партии "Оппозиционный блок" заявила, что Шуфрич "госпитализирован в шоковом состоянии" и находится в одной из клиник Одессы, где проходит обследование.