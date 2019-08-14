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Рабинович довыступался: Разумков пригрозил отключать микрофон нардепам, которые игнорируют украинский

12:51, 14 августа 2019
Политика
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Дмитрий Разумков считает, что депутаты нарушают Регламент, когда отказываются говорить на украинском / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер партии "Слуга народа", который председательствует на заседании Подготовительной депутатской группы, Дмитрий Разумков.

Так, на заседании Подготовительной депутатской группы в очередной раз взял слово народный депутат Вадим Рабинович и снова начал говорить по-русски, объяснив это тем, что его избиратели в основном русскоязычные.

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Также он начал кричать, что закон о Регламенте, который обязывает депутатов говорить на украинском, касается Верховной Рады, а члены рабочей группы еще не принимали присяги народного депутата.

Рабиновичу напомнили, что он является действующим депутатом Верховной Рады восьмого созыва, и поэтому обязан говорить на украинском. "Вадим Зиновьевич, Вы –действующий народный депутат. Это мне пока что можно использовать разный язык, а Вам нужно придерживаться регламента", – сказал Разумков.

После этого Рабинович начал требовать переводчика.

Затем слово взяла народный депутат Ирина Геращенко, которая также напомнила Рабиновичу, что он является действующим народным депутатом и вспомнила, что послы иностранных государств изучают украинский за несколько лет, а Рабинович не сумел этого сделать за всю свою жизнь. "За 50 лет можно было выучить украинский язык", – подчеркнула Геращенко.

Также она добавила, что партия "Европейская солидарность" требует выключать микрофон за нарушение регламента.

В свою очередь Разумков заявил: "Я обращаюсь ко всем будущим и действующим народным депутатам: не нарушать Регламент и быть конструктивными в дальнейшей нашей работе. Если мы и впредь будем нарушать Регламент, я вынужден буду обращаться к Аппарату и просить выключать микрофон".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 августа, на заседании Подготовительной депутатской группы Рабинович взял слово и начал говорить на русском языке. На это отреагировала Геращенко. "Я хочу напомнить уважаемому коллеге господину Рабиновичу, что у нас вступил в действие закон о языке, и мы просим Вас выступать на украинском языке во время работы нашей согласительной группы", – сказала она.

На что Рабинович заявил: "Я хочу ответить представителю "Блока Порошенко": в законах этого не сказано".

В свою очередь Разумков отметил, что Геращенко права, поскольку выступления народных депутатов государственным языком предусмотренны законом о Регламенте Верховной Рады.

После этого Рабинович начал требовать, чтобы ему сообщили, каким именно положением Регламента предусмотрена обязанность депутатов выступать на украинском языке. Разумков ему ответил, что речь идет о ст. 2 пункт 3 Регламента ВР. Несмотря на это Рабинович продолжил говорить на русском.

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