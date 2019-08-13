"Вас ввели в заблуждение": главный лесник Житомирщины написал Зеленскому о янтарных схемах

Куринский заявил, что уже написал заявление об увольнении на имя заместителя председателя Государственного агентства лесных ресурсов.

Начальник Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрей Куринский написал открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Текст этого письма Куринский опубликовал в Facebook на своей странице.

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В этом письме Куринский заявляет, что президента ввели в заблуждение, когда тот на совещании в Олевске заявил о причастности Куринского к янтарным схемам. При этом Куринский изложил в письме собственное видение проблем лесной отрасли. Отдельно в Facebook на своей странице Куринсккий заявил, что вчера, 12 августа, написал заявление об увольнении на имя заместителя председателя Государственного агентства лесных ресурсов.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заставил руководителя Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского подать в отставку из-за ситуации в регионе с незаконной добычей янтаря. Разговор Зеленского с Куринским состоялся во время совещания по вопросам незаконной добычи янтаря в рамках рабочей поездки главы государства в Житомирской области.