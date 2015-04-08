Геращенко обозвал Юлию Тимошенко и "Свободу" агентами Кремля

Об этом заявил народный депутат фракции «Народный фронт» Антон Геращенко, выступая с парламентской трибуны.

«Когда журналисты спрашивают меня, будет наступление Путина в мае, я отвечаю: нет, его не будет, оно не нужно. Путин понял, что украинский народ невозможно победить силой, тогда он решил взять его хитростью и раздором », - сказал он.

«Путин поднял украинскую историю и увидел, как после смерти Богдана Хмельницкого рассорили украинский народ, он посмотрел, как НКВД разделил изнутри ОУН», - подчеркнул политик.

По его словам, то же самое Путин делает сейчас.

«Уровень дискуссии, которая поднята партией «Свобода», « Батькивщиной » и лично Юлией Владимировной, отдельными« фриками »из Блока Порошенко, - ниже уровня одесского Привоза», - сказал Антон Геращенко.

Он отметил, что ни один из тех, кто обвиняет Премьер-министра, не читали отчетов финансовой инспекции, в которых даже не фигурирует имя главы правительства.

«Когда говорят о цифре в 7 млрд, почему-то забывают указать, что более 6 млрд из этой суммы - это цифры, которые проверены при правительстве Юлии Тимошенко в 2007 году и Николая Азарова. Там цифры по «вышках Бойко», о которых все забыли, по грабежу при подготовке Евро-2012 », - подчеркнул Геращенко.

Антон Геращенко призвал фракции «Свобода» и «Батькивщина» объединиться с оппозиционным правительством.

«Для Тимошенко это будет не впервые - в 2009 году она уже чуть не создала коалицию с Януковичем», - напомнил народный депутат.

«И вместе с оппозиционным правительством критикуйте действующее правительство, которое пытается вывести страну из кризиса», - резюмировал Антон Геращенко.