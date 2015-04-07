Луценко считает неприемлемым отстранение Яценюка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал в комментарии журналистам.

“Это невозможно”, - подчеркнул он.

“В воюющей стране премьер-министра не отстраняют временно для выяснения какой-то информации. Это можно сделать без таких глупостей”, - подчеркнул Луценко.

Луценко считает, что обвинения бывшего главы Госфининспекции Николая Гордиенко в адрес правительства некоторые народные депутаты используют “для пиара и тем более для штурма нынешнего правительства и коалиции”.

Читайте такжеДепутаты блокировали трибуну, требуя создать ВСК для расследования коррупции в правительствеНа вопрос журналистов, может ли это означать, что Сергей Каплин будет исключен из состава фракции партии “БПП”, Луценко отметил, что на заседании фракции будут рассмотрены некоторые заявления, но добавил, что в парламенте «стойкая» коалиция, в состав которой входит 300 депутатов.

Как сообщал УНИАН, в марте экс-председатель Госфининспекции Гордиенко заявил о злоупотреблениях правительства, обнаруженные якобы в 2014 году, на сумму свыше 7,5 млрд грн. Речь шла, по его словам, о злоупотреблениях в «Укрпочте», «Укргаздобыче», «Энергоатоме» и о злоупотреблениях в «Нафтогазе» на сумму свыше 4,5 млрд грн.

Премьер-министр Арсений Яценюк сразу же обратился к генпрокурору Виктору Шокину с тем, чтобы ГПУ начала расследование по высказанным в адрес правительства обвинениям.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о создании парламентской ВСК по проверке фактов коррупции в органах власти, озвученных экс-председателем Госфининспекции Гордиенко.

Сегодня около 25 депутатов, среди которых был Каплин, заблокировали трибуну ВР с требованием создать ВСК по расследованию возможных злоупотреблений чиновников.