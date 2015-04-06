Порошенко призвал Конституционную комиссию гарантировать защиту прав крымских татар

18:06, 06 апреля 2015
Политика
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Порошенко обратился к комиссии с предложением обеспечить защиту прав крымских татар как коренного народа Украины.

Иллюстративная фотография / Фото УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко обратился к Конституционной комиссии с предложением обеспечить защиту прав крымскотатарского народа.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе президента.

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Во время первого заседания новосозданной Конституционной комиссии, говоря о необходимости совершенствования конституционного обеспечения прав и свобод граждан, Порошенко обратился к комиссии с предложением обеспечить защиту прав крымских татар как коренного народа Украины, сохранение и развитие его этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности.

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