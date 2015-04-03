Порошенко назначил Чубарова председателем Совета представителей крымскотатарского народа при президенте

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Указом внесены изменения в положение о Совете представителей крымскотатарского народа, утвержденного указом № 573 от 7 апреля 2000 года. В частности руководителем совета назначается председатель Меджлиса. Председателя совета назначает и освобождает от выполнения обязанностей президент.

«Председатель совета утверждает персональный состав и осуществляет руководство его деятельностью. Председатель и другие члены совета участвуют в его работе на общественных началах. Также место работы совета представителей крымскотатарского народа переносится из Симферополя в оккупированном Крыму в Киев», - говорится в сообщении.

Читайте такжеЧубаров станет депутатом Рады вместо Барны

Совет представителей крымскотатарского народа является консультативно-совещательным органом при президенте Украины, основными задачами которого являются анализ, прогнозирование и подготовка предложений относительно политико-правовых, социально-экономических, культурных и других вопросов, связанных с возвращением в Украину, обустройством, адаптацией депортированного крымскотатарского народа и его интеграцией в украинское общество, а также анализ состояния исполнения нормативных актов по поводу указанных вопросов.

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению Чубарова, Украине следует готовиться к открытой войне с Россией.