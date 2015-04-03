Порошенко назначил Чубарова председателем Совета представителей крымскотатарского народа при президенте
Президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил председателя Меджлиса крымских татар Рефата Чубарова председателем Совета представителей крымскотатарского народа.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
Указом внесены изменения в положение о Совете представителей крымскотатарского народа, утвержденного указом № 573 от 7 апреля 2000 года. В частности руководителем совета назначается председатель Меджлиса. Председателя совета назначает и освобождает от выполнения обязанностей президент.
«Председатель совета утверждает персональный состав и осуществляет руководство его деятельностью. Председатель и другие члены совета участвуют в его работе на общественных началах. Также место работы совета представителей крымскотатарского народа переносится из Симферополя в оккупированном Крыму в Киев», - говорится в сообщении.
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Совет представителей крымскотатарского народа является консультативно-совещательным органом при президенте Украины, основными задачами которого являются анализ, прогнозирование и подготовка предложений относительно политико-правовых, социально-экономических, культурных и других вопросов, связанных с возвращением в Украину, обустройством, адаптацией депортированного крымскотатарского народа и его интеграцией в украинское общество, а также анализ состояния исполнения нормативных актов по поводу указанных вопросов.
Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению Чубарова, Украине следует готовиться к открытой войне с Россией.