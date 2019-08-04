Партия "Слуга народа" определила кандидатов на должности глав комитетов Рады - СМИ

По меньшей мере восемь комитетов в Верховной Раде девятого созыва достанется представителям пропрезидентской партии.

Партия "Слуга народа" предварительно определилась с главами ключевых комитетов Верховной Рады.

Об этом 3 августа со ссылкой на собственные источники сообщило издание LB.ua.

Руководителем комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности может стать депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский (№19 в партийном списке "Слуги народа", эксперт по реформированию судебной и правоохранительной систем).

Депутат Мария Мезенцева (мажоритарный округ №168, Харьковская область), по информации собеседников LB.ua, претендует на комитет Верховной Рады по вопросам евроинтеграции.

Владислав Криклий (№12 в партийном списке) является кандидатом на должность главы комитета по вопросам транспорта.

Ирина Венедиктова (№3 в партийном списке) может возглавить комитет Рады по вопросам правовой политики и правосудия.

Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны могут отдать Александру Завитневичу, директору Смелянского литейного завода в Черкасской области (№39 в партийном списке).

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Почетный президент юридической компании Jurimex Даниил Гетманцев (№20 в списке) должен возглавить комитет по вопросам бюджета, а Богдан Яременко (мажоритарный округ №215) – комитет по вопросам иностранных дел.

Комитет по вопросам науки и образования, как ожидается, возглавит директор образовательных программ "Украинского института будущего" Сергей Бабак (№11 в списке).

Остальные фракции смогут претендовать на должности глав комитета по вопросам прав человека и нового комитета по реинтеграции. Также в пропрезидентской партии размышляют о комитете по вопросам регламента, а также свободы слова и информационной политики (последний могут отдать Никите Потураеву, №97 списка "Слуги народа"), отмечают источники LB.ua.

Остальные фракции сможет претендовать на должности председателей комитета по вопросам прав человека и нового комитета по реинтеграции. Также в пропрезидентской партии рассуждают о комитет по вопросам регламента, а также свободы слова и информационной политики (последнее могут отдать Никите Потураєву, №97 в списке "Слуги народа"), отмечают источники LB.ua.