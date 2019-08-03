Зеленский: Богдан готов уйти в отставку в любое время
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководитель его офиса Андрей Богдан готов уйти в отставку с занимаемой должности в любое время.
Читайте такжеВ Офисе президента назвали «чепухой» информацию об отставке Богдана
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент заявил журналистам в Трускавце перед встречей с будущими депутатами от партии “Слуга народа”.
“Наши ребята — мы одна команда, мы не держимся за кресла”, - заявил Зеленский, комментируя появление в СМИ написанного Богданом заявление об отставке.
«Он написал заявление, это правда — человек готов в любое время, когда общество захочет (уйти с занимаемой должности — УНИАН)”, - заверил президент.
При этом, по его убеждению, то, что официальное подтверждение того факта, что Богдан написал соответствующее заявление появились на следующий день после его появления в СМИ, не подрывает доверия к медиа.
“Я ничего не подрывал”, - сказал он.