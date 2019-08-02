Нардеп Иванчук передумал давать 175 миллионов на дорогу, Зеленский отреагировал: "Вы пообещали"

На своей официальной странице в Facebook Иванчук отметил, что, по его мнению, Зеленский просил не 175 миллионов гривень, а "опыт и помощь" нардепу от "Слуги народа", который победил на округе.

Нардеп от «Народного фронта» Андрей Иванчук передумал давать 175 миллионов гривень на строительство дорог в Ивано-Франковской области. В ответ президент Украины Владимир Зеленский напомнил ему, что тот пообещал помочь.

Соответствующий комментарий Зеленский оставил на официальной странице Иванчука в Facebook.

Разговор Зеленского с Иванчуком состоялся сегодня на представлении нового председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации. Президент Украины рассказал, что в ряде городков нет дорог с 90-х годов, на которые нужно около 175 миллионов гривень. После этого президент обратился к нардепу из Коломыи Иванчуку с вопросом, есть ли у него эти деньги.

«175 миллионов - можете помочь? Просто такой мужской вопрос», - сказал президент.

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В ответ Иванчук начал рассказывать о проблемах в 88-м округе, где его переизбрали в парламент уже нового созыва. В конце концов после короткого диалога Иванчук согласился.

«Я другой округ представляю, но я помогу», - сказал Иванчук.

Вечером на своей официальной странице в Facebook Иванчук отметил, что, по его мнению, Зеленский просил не 175 миллионов гривень, а "опыт и помощь" нардепу от «Слуги народа», который победил на округе.

«По просьбе президента Украины о помощи отремонтировать дорогу в Космаче, то, думаю, глава государства имел в виду использовать мой опыт и помочь победителю от "Слуги народа" на соседнем избирательном округе правильно оформить документы, сделать проект и, соответственно, техническую документацию, чтобы решить проблемы этого округа», - написал он, добавив, что поддерживает инициативу Зеленского привлекать украинский бизнес к решению инфраструктурных проблем.

Но на заметку Иванчука ответил Зеленский, который опроверг рассуждения нардепа.

«Нет, господин Иванчук, вы пообещали, поэтому финансируйте», - написал президент.

Также пост Иванчука прокомментировал и руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

«Нет. Президент верит, что Вы (обращение к Иванчуку – УНИАН) профинансирует эти работы!», - написал он.