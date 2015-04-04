Мэра Люботина, попавшегося на взятке, арестовали на два месяца

В Харькове суд на два месяца взял под стражу мэра Люботина, задержанного по подозрению во взяточничестве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, соответствующее решение 3 апреля принял Червонозаводской районный суд Харькова.

Суд избрал задержанному мэру залог в размере 73 тыс. грн, при этом прокуратура настаивала на установлении размера залога в 1 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, 1 апреля мэра Люботина Харьковской области задержали после получения 32 тыс. грн взятки. Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).