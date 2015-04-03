В 2012-м Аксенов в эфире ATR высказывался против присоединения Крыма к РФ (видео)
Пользователи соцсетей нашли видео, на котором назначенный Кремлем руководитель оккупированного Крыма Сергей Аксенов выступал против присоединения полуострова к России.
Запись опубликовал пользователь Youtube Антон Шубин, сообщает Дождь.
В выпуске ток-шоу "Гравитация" телеканала ATR ведущая говорит Аксенову: "Ваши предшественники на ниве "русской идеи" в Крыму — среди них есть довольно значимые имена — были как раз не против идеи войти в состав России".
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"Я думаю, время для этого процесса ушло, — отвечает он, — Сегодня мы живем в Украине, у меня украинский паспорт, украинское гражданство, поэтому обсуждать все проблемы необходимо только в дружеских, братских отношениях между нашими странами".
Видео датировано 3 февраля 2012 года.
Россия аннексировала Крым, послет так называемого "референдума", который состоялся 16 марта 2014 года под наблюдением вооруженных людей без опознавательных знаков. В середине апреля президент Владимир Путин назначил Аксенова исполняющим обязанности главы республики.