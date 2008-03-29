Демонтаж ”главной угрозы” Евро-2012 прекратили

Демонтаж торгово-развлекательного центра "Троицкий" возле национального спортивного комплекса "Олимпийский" в Киеве прекращено в связи с отсутствием соответствующего проекта работ. Об этом сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Украины Юрий ПАВЛЕНКО журналистам в субботу.

По его словам, хотя демонтаж начался 20 марта, "строительная инспекция выдала распоряжение о том, что демонтаж нельзя проводить без проекта".

Министр сообщил, что завершить согласование и утверждение проекта удастся на протяжении двух недель.

Ю.ПАВЛЕНКО прибавил, что демонтаж ТРЦ "Троицкий" планируется завершить до конца 2008 года.

Он напомнил, что на 31 марта запланировано первое заседание комиссии по выбору проекта реконструкции НСК "Олимпийский".

Министр убежден, что комиссия определит проект-победитель на протяжении 10 дней.