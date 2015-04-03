Глава Нафтогаза: снизить цену на газ Россию вынудил реверс из Европы

Реверсные поставки газа из стран Европы - единственная причина, почему «Газпром» снизил для Украины цену на голубое топливо.

Об этом сказал председатель правления компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в эфире Радио Свобода.

По его мнению, Украина должна продолжать увеличивать реверсные мощности поставки газа.

«Стратегия, которую мы предлагаем правительству, очень проста. Как бы не развивались отношения с «Газпромом», нам нужно продолжать увеличивать реверсные мощности, использовать их в целесообразном объеме и всегда иметь альтернативу. Единственная причина, почему появилась эта низкая цена со стороны Российской Федерации, потому что они понимают: если не будут конкурировать - очень быстро их газ будет заменен европейским газом полностью», - сказал Коболев.

Он добавил, что сейчас Украина надеется подписать новое соглашение, которое будет гарантировать поставки газа из России до конца рассмотрения исков в Стокгольмском арбитражном суде.

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