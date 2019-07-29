Скандальный Глуховеря уволен с должности начальника полиции Днепропетровской области

Исполняющим обязанности руководителя полиции Днепропетровской области назначен Артем Васицкий.

Виталий Глуховеря освобожден от должности начальника полиции Днепропетровской области.

Об этом сообщается на странице Нацполиции в Facebook.

«Приказом председателя Нацполиции Сергеем Князевым по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсением Аваковым освобожден от занимаемой должности начальник Главного управления в Днепропетровской области Виталий Глуховеря. Сейчас исполняющим обязанности руководителя полиции Днепропетровской области назначен Артем Васицкий», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что, согласно приказу министра внутренних дел, 27 июля было начато служебное расследование по факту событий, имевших место в Днепре. Выводы служебного расследования будут переданы в Государственное бюро расследований. Нацполиция оказывает помощь и всесторонне способствует ходу расследования.

Отмечается, что сегодня руководитель полиции Днепропетровской области обратился с рапортом к главе Нацполиции об увольнении с занимаемой должности. Его рапорт был удовлетворен.

В Нацполиции отметили, что Артем Васицкий занимает должность заместителя начальника Главного управления - начальника криминальной полиции. На этом посту 42-летний полковник полиции несет службу с 2017 года. До этого проходил службу в подразделениях уголовного розыска в прифронтовой Донецкой области. Имеет 23 года опыта оперативной работы.

Как сообщал УНИАН, следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство по факту возможного превышения власти и служебных полномочий начальником ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

По данным ГБР, 12 сентября 2018 года патрульные полицейские остановили автомобиль марки Range Rover, водитель которого нарушил правила дорожного движения; за рулем автомобиля находился водитель начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. Во время общения с патрульными водитель, вероятно, позвонил своему руководителю - после звонка на место инцидента прибыли сотрудники спецподразделения «КОРД» и задержали патрульных полицейских.

27 июля президент Владимир Зеленский потребовал от министра внутренних дел Арсена Авакова немедленно уволить Глуховерю.

28 июля Глуховеря заявил, что готов предоставить любую информацию для расследования инцидента с задержанием патрульных.