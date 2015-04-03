Меркель выступает за продление санкций против России – СМИ
Канцлер Германии Ангела Меркель выступает за продление действия введенных против России экономических санкций за агрессию против Украины, которые могут утратить силу летом этого года.
Об этом пишет публицист польской Gazeta Wyborza Томаш Белецький из Брюсселя.
"Вокруг Парижа и Берлина объединяются различные группы стран ЕС. Меркель хочет продолжения до конца года введенных против Москвы ограничений, которые утратят силу в июле, что делает из нее лидера ястребов. Возле Парижа группируются евросоюзовские голуби, которые ожидают антисанкционного решения (президента Франции Франсуа) Олланда", - пишет публицист.
Он отмечает, что, вместе с тем, глава Французского государства, по крайней мере сейчас, придерживается согласованной с Меркель политики.
Читайте такжеБолее 66% украинцев одобряют санкции Запада против РФ - опрос
"И если "Мерколанд" продержится до лета, то Кремль может ожидать неожиданность в виде европейского единства", - отмечает он.
Публицист отметил, что такого единства вряд ли удалось бы достичь с предыдущим президентом Франции Николя Саркози, который недавно призывал Запад, чтобы он "с уважением отнесся к тому, что Крым выбрал Россию".