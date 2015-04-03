Меркель выступает за продление санкций против России – СМИ

Об этом пишет публицист польской Gazeta Wyborza Томаш Белецький из Брюсселя.

"Вокруг Парижа и Берлина объединяются различные группы стран ЕС. Меркель хочет продолжения до конца года введенных против Москвы ограничений, которые утратят силу в июле, что делает из нее лидера ястребов. Возле Парижа группируются евросоюзовские голуби, которые ожидают антисанкционного решения (президента Франции Франсуа) Олланда", - пишет публицист.

Он отмечает, что, вместе с тем, глава Французского государства, по крайней мере сейчас, придерживается согласованной с Меркель политики.

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"И если "Мерколанд" продержится до лета, то Кремль может ожидать неожиданность в виде европейского единства", - отмечает он.

Публицист отметил, что такого единства вряд ли удалось бы достичь с предыдущим президентом Франции Николя Саркози, который недавно призывал Запад, чтобы он "с уважением отнесся к тому, что Крым выбрал Россию".