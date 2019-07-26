"Хороший прецедент": посольство США оценило действия украинских силовиков насчет российского танкера

Американские дипломаты считают, что новые власти Украины намерены защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно и в соответствии с международными нормами.

Действия украинских силовых структур по задержанию российского танкера NEYMA в порту Измаила гуманные и соответствуют международным нормам.

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Об этом сообщает Посольство США в Украине в микроблоге Twitter.

"То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно и в соответствии с международными нормами. Это хороший прецедент для мирного разрешения споров", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 25 июня в СБУ заявили, что совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в конце ноября прошлого года.

24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер NIKA SPIRIT, который по номеру IМО - 8895528, согласно данным международной информационной системы EQUASIS, идентифицирован как танкер NEYMA. Следствие установило, что танкеру NEYMA, с целью сокрытия причастности в незаконных действиях и акта агрессии, которые происходили 25 ноября 2018 года, российскими владельцами изменено название на NIKA SPIRIT.

Впоследствии представитель Посольства Российской Федерации в Украине Денис Голенко в комментарии УНИАН сообщил, что экипаж задержанного танкера NEYMA возвращается в Россию, хотя само судно остается в Измаиле на ремонт.

В СБУ заявили, что оснований для задержания экипажа танкера не было. В спецслужбе отметили, что экипаж танкера не нарушал нормы Морского права и законы Украины.