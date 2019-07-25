НАПК внесло предписание гендиректору "Укроборонпрома" Букину
Национальное агенство по вопросам предотвращения коррупции внесло предписание генеральному директору Государственного концерна "Укроборонпром" Павлу Букину о нарушении требований законодательства относительно урегулирования конфликта интересов.
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Об этом сообщили в пресс-службе НАПК. Предписание касается нарушения президентом ГП "Антонов" Александром Донцом требований части 5 статьи 36 Закона Украины «О предотвращении коррупции» по предотвращению конфликта интересов в связи с наличием у лица предприятий или корпоративных прав.
"Установлено, что Александр Донец после назначения на должность не уведомил Национальное агентство о заключении договора управления долей его корпоративных прав с предоставлением нотариально заверенной копии такого договора. Он также не соблюдал законодательно установленных сроков информирования Национального агентства", - говорится в сообщении.
НАЗК требует провести служебное расследование и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.
Как сообщал УНИАН, Букин фигурирует в расследовании миллионных хищений в "оборонке".